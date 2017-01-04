Çipli Kimlikler Verilmeye Başlandı

Akdağmadeni İlçe Nüfus Müdürlüğünde çipli kimlik kartları başvuruları başladı.



Akdağmadeni İlçe Nüfus Müdürü Nuri Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni çipli kimlik kartı başvurularını, 2 Ocak'tan itibaren almaya başladıklarını söyledi.



Vatandaşların yeni kimli kartına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Oktay, "Yeni kimlik kartlarından dolayı Müdürlüğümüzde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım süresi bulunuyor." dedi.



Yeni kimlik kartlarıyla tam olarak güvenliğin sağlanacağını vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:



"Çipli yeni kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması yapılabilecektir. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek ve e-devlet kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerde kimlik kartı ile erişilebilecektir. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir."