Çipli Kimlik Kartı Başvuruları

Sinop Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dursun Hızarcıoğlu, kentte 4 bin 18 kişinin çipli kimlik kartı başvurusu yaptığını söyledi.



Hızarcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başvuruları tamamlanan vatandaşlara kartlarının ulaştırılmaya başlandığını dile getirdi.



Çipli kimlik kartı başvurularının, 2 Ocak'ta başladığını hatırlatan Hızarcıoğlu, şöyle konuştu:



"Müdürlüğümüze yapılan müracaatların yoğun olmasına rağmen yapılan başvuruları mesai saatleri içerisinde en kısa sürede değerlendirmeye ve tamamlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 4 bin 18 kişi başvuru yaptı. Öğrencilerin sınavlardan en az 15 gün önce kimlik başvurusu yapmalarını öneririm. Çünkü öğrencilerimizin, yeni kimlik kartı olmayınca sınava giremeyecekleri gibi bir korkuları var. Aslında müracaat alınmış olsa dahi eski nüfus cüzdanları kendisinde kalıyor. Yeni kimlik kartları gelinceye kadar eski nüfus cüzdanlarını kullanabilirler. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda ihtiyaç halinde yeni çipli kimlik kartı müracaatı esnasında vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda nüfus müdürlükleri tarafından 15 günlük geçici kimlik kartı kendilerine veriliyor. Bu kimlik kartı ile istedikleri yerde geçerli kimlik kartı olarak kullanabilirler."