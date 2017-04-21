Çıplak Fotoğraftaki Telefon Detayı Ebru Şallı'yı Zora Sokacak

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Snapcaht hesabından paylaşılan ve kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf, bir anda ülke gündemine oturdu. Ünlü mankenin menajeri ise yaptığı açıklamayla, söz konusu fotoğrafın Ebru Şallı'ya ait olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.

EBRU'NUN BAŞINI AĞRITACAK DETAY

Ancak çıplak fotoğrafta yer alan ve dikkatlice bakıldığında anlaşılan bir detay, çıplak fotoğrafın kendisine ait olmadığını söyleyen Ebru Şallı'nın başını fena ağrıtacağa benziyor.

İDDİALAR KUVVETLENDİ

Ayna karşısında çekilen fotoğrafta görülen telefonla, ünlü mankenin daha önce Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarında elinde görülen telefonun aynı olması, fotoğrafın gerçekte Şallı'ya ait olduğu yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

İşte söz konusu fotoğraf ve Ebru Şallı'nın paylaşımları: