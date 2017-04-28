Çıplak Fotoğraf Sonrası Ebru Şallı İlk Kez Konuştu: Zor Bir Süreçteyim

Sosyal medyaya düşen çıplak fotoğrafla magazin gündemine bomba gibi düşen Ebru Şallı, Nişantaşı City's AVM çıkışı objektiflere takıldı. Ünlü manken skandal fotoğraf sonrası "Zor bir süreçteyim, iki evladım var" dedi.

"İKİ ERKEK EVLADIM VAR"

Çıplak fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını söyleyen manken, "Üzücü bir duruma maruz bırakıldım. İki erkek evladım var, anneyim... Çok zor bir süreç içindeyim" dedi.



SEREN SERENGİL'E TEŞEKKÜR ETTİ

Seren Serengil'in kendisine destek vermesine teşekkür eden Şallı, "Onun dışında bu olayı büyüten, çarpıtan bir çevre var. Bunu yapanlar camia içinde olan kişiler ve kim olduklarını biliyorum" açıklamasını yaptı.







