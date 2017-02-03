Çıplak Cesedi Bulunmuştu, Öldürenler Yakalandı (2)

HEPSİ TUTUKLANDI



Aydın'ın Nazilli İlçesi'ndeki bir zeytin bahçesinde çıplak halde cesedi bulunan ve darp edildiği belirlenen 28 yaşındaki Muharrem Fındık'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Faruk Karataş, İskender Akkanat ve Ferdi Yazgan tutuklandı.