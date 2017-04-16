Cipin Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Liseli, Öldü

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde cipin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü lise öğrencisi 14 yaşındaki Gökhan Yıldırım yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 18.00 sıralarında D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde meydana geldi. Alanya'dan Manavgat yönüne giden Celal A. yönetimindeki 07 UZ 034 plakalı cip, Gökhan Yıldırım'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından Gökhan Yıldırım'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Olay yerine gelen Yıldırım'ın yakınları fenalık geçirdi.



Otomobil sürücüsü Celal A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



- Antalya