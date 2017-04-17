Cipin Çarptığı Bisikletli Öğrenci Öldü

ANTALYA'da elektrikli bisikletine cipin çarptığı ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Gökhan Yıldırım yaşamını yitirdi.



Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Manavgat İlçesi, D- 400 Karayolu Ulualan Mevkii'nde meydana geldi. Alanya'dan Manavgat yönüne giden Celal A. yönetimindeki 07 UZ 034 plakalı cip, Gökhan Yıldırım'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından Gökhan Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yıldırım'ın cenazesi bugün Manavgat'ta toprağa verildi. Ortaokul son sınıfta okuyan Gökhan Yıldırım'ın, geçen yıl aynı ayda babası Mevlüt Yıldırım'ı ilik kanserinden kaybettiği ortaya çıktı.



Cip sürücüsü Celal A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



- Antalya