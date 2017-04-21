Cinsel Organından Eroin Çıktı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir genç kızın cinsel organı içerisinde sakladığı 7,2 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Uşak'ın Sivaslı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan 1'i kadın 3 kişi üzerinde yapılan aramada F.T. (21) isimli kadının cinsel organı içerisine sakladığı alüminyum folyoya sarılı halde 7,2 gram eroin maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden H.T. (22) ve F.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.U. isimli şahıs ise serbest bırakıldı.



(Ertunç Öztürk/İHA)