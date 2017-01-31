Cinsel İstismara Uğrayan Bebeğin Ölümüyle İlgili Açıklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğradığı iddia edilen 38 günlük erkek bebeğin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.



Soruşturmayı yürüten Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "26 Ocak 2017 tarihinde ilimizde meydana gelen, kamuoyuna da yansıyan 38-40 günlük erkek bir bebeğin kasten öldürülmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen F.A., P.T. ve Y.G. isimli şüpheliler, 30 Ocak 2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza mevcutlu olarak getirilmiş, bebeğin annesi olduğu ileri sürülen P.T. dahil olmak üzere tüm şüpheliler 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliğince aynı suçtan tutuklanmalarına karar verilmiştir. 27 Ocak 2017 tarihinde erkek bebek cesedi üzerinde yapılan ölü muayene ve otopsi işleminde, bebeğin ölümünün 'Künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu' meydana geldiği belirtilmiştir" denildi.



Van'ın İpekyolu ilçesinde anne P.T. ve erkek olan F.A. ve Y.G. tarafından özel bir hastaneye getirilen ve kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk ve cinsel istismar bulgularına rastlanılan 38 günlük erkek bebek, 22 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucu anne P.T. ve onunla birlikte hastaneye gelen F.A. ile Y.G. gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. - VAN