Cinsel Istismar ve Tehdit Olayına 4 Tutuklama

Adıyaman'da bir kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla 4 kişi tutuklandı. İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir iş yerinde H.D. ve M.İ.B. adlı kadınlar ile E.A., M.G.K., M.K., F.A. isimli şahıslar bir süre alkol alarak sohbet etti. Şahıslardan E.A., M.G.K., M.K., F.A. H.D'yle zorla ilişki yaşadı. Yaşanan cinsel saldırı sonrasında E.A., M.G.K., M.K., F.A., H.D'yi şantaj ve tehdit ederek bir daha ilişki yaşamak istediklerini belirtti. Durum üzerine H.D., Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne giderek durumdan şikayetçi oldu. Konu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri E.A., M.G.K., M.K., F.A., M.İ.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 1'i bayan toplam 5 şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan E.A., M.G.K., M.K., F.A. tutuklanırken M.İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



(İHA)