Cinsel İstismar Şüphelisi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 yaşında ki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs gözaltına alınıp emniyete götürüldü.



İzmit'te meydana gelen olayda 37 yaşında ki S.B isimli şahısın 15 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Konu ile ilgili gerekli işlemleri başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği Ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ