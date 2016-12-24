Manisa'nın Demirci ilçesinde zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Zihinsel engelli K.A. (17), kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu belirtmesi üzerine ailesi Demirci Savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Volkan D. (23) ve B.Ç. (17) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Volkan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cinsel Istismar Iddiasıyla 2 Kişi Gözaltına Alındı
Manisa'nın Demirci ilçesinde zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
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