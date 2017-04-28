Cinsel Istismar Iddiası

Çerkezköy ilçesinde şehitlikte yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen genç tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, şüpheli O.K. (17), ortaokul öğrencisi E.D'yi(13) cep telefonu ile arayarak bir konu hakkında konuşmak üzere şehitliğe çağırdı.



Taciz edildiğini iddia eden E.D. durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine konuyu polise bildiren aile, şüpheliden şikayetçi oldu.



Gözaltına alınan O.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.