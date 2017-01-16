Cinsel Istismar Iddiası

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, 18 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Z.B. babası tarafından taciz edildiğini, çalıştığı işyerindeki arkadaşlarına anlattı.



Arkadaşlarının polise yaptığı şikayet üzerine Z.B'nin babası A.B. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.