Cinsel İlişkiye Az Girmek İnsanı Ölüme Yaklaştırıyor!

Başım ağrıyor bahanesi cinsel hayatınızı öldürürken, sağlığınıza da zarar veriyor olabilirsiniz.

AYDA BİR İLİŞKİYE GİRENLERİN ÖLÜM ORANI DAHA FAZLA

Yaşlı erkekler üzerinde yapılan araştırmada ayda bir defa cinsel ilişkiye giren erkeklerin ölüm oranı, haftada 1 kez cinsel ilişkiye giren erkeklerin iki katı olarak görülmüştür.

TANSİYONU DÜŞÜRÜYOR

Cinsel ilişkinin faydaları saymakla bitmez; kalori yakar, kalp atışlarını hızlandırır ve hem zihni hem de vücudu sakinleştiren, kendini iyi hissettiren hormonların salgılanmasını sağlar. Hatta tansiyonu bile düşürebilir.

SAĞLIKLI FAALİYET OLDUĞU KESİNDİR

Cinsel ilişki ve ölüm oranı arasındaki ilişki karmaşık olsa da hem iyi hissettiren hem de sağlıklı bir faaliyet olduğu kesindir.