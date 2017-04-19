Cinsel ilişki korkusu tedavi edilebilir

"Bazı kadınların vajinal kaslarında istem dışı kasılmalar olabilir. Bu durum genellikle cinsel ilişkiden hemen önce olmasına rağmen bazı kadınlarda vajinaya yakın bir bölgeye dokunulduğunda da gerçekleşebilir. Vajinanın bu şekilde istemsiz kasılmasına vajinismus denir. Kasılmalar cinsel ilişkiyi oldukça acılı ve ağrılı yapabildiği gibi büsbütün engelleyebilir de. Ancak bu, vajinusmusun cinsel isteği engellediği anlamına gelmez. Genellikle pelvik muayenede bu istemsiz kasılmalar için hiçbir sebep bulunamadığı için bu rahatsızlığın fiziksel anormallikten kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. İki tip vajinismus vardır. Birincil vajinismus, vajinal penetrasyon hiç gerçekleşememiştir. İkincil vajinismus, Jinekolojik bir ameliyat ya da radyasyon gibi faktörler yüzünden vajinal penetrasyon artık gerçekleşemez. Bazı kadınlardaysa menopozdan sonra vajinismus ortaya çıkabilir. Östrojen seviyesinin düşmesi vajinal sıvı üretimini ve esnekliği azalttığı için cinsel ilişki acılı, stresli ya da imkansız olabilir."

Cinsel baskının bir sonucu olabilir

"Vajinismusun sebepleri arasında; cinsel tabular, yanlış bilgiler ve inanışlar, kızlık zarını yitirme korkusu, olumsuz dinsel ve ahlaki şartlanma, ilk denemede hissedilen acı, cinselliği kötüleştiren ve baskılayan toplum, zayıf ve güçsüz anne, baskıcı ve otoriter baba, cinsel şiddet ve taciz, iğrenme, hoşlanmama, zorla evlendirilme, eşini sevmeme, eşle uyumsuzluk, başarısızlık korkusu ve gebe kalma korkusu sayılabilir. Her ne sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın vajinismus başarılı bir şekilde tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Çok çeşitli tekniklerle tedavi edilebilmektedir."

Çok sayıda tedavi tekniği var

"Vajinismus tedavi teknikleri arasında, pelvik taban kontrol egzersizleri, hipnoz, dilatasyon eğitimi, ağrı giderme yöntemleri, geçiş adımları ve kadınların katkıda bulunan duygusal bileşenleri tanımlama, kendilerini ifade etmelerine ve sorunlarına çözmelerine yardımcı olmak için psikolojik destek gibi çok kapsamlı yaklaşımlar sayılabilir. Eğer herhangi bir fizyolojik kaynaklı sorun yoksa genellikle cerrahi teknik ya da ilaç kullanımına gerek olmaz. Ayrıca bu teknikler arasında kendinize en uygun olanı siz seçersiniz. Çünkü vajinismus tedavisinin ana hedefi kendinizi rahat hissedip gevşemenizi sağlamak ve kasılmalarınıza engel olmaktır. O yüzden bu tedavi sırasında psikolojik olarak sizi zorlayacak hiçbir teknik uygulanmaz."

Tedavi tekniğini hasta kendisi seçer

Op. Dr. Esra Çabuk Cömert "Cinsel sağlık insan hayatının çok önemli bir parçasıdır. Tedavi sürecindeki her şey kontrolünüz altında olur ve sadece sizin onaylayacağınız yöntemler kullanılır. Bedeniniz ve cinsel ilişki hakkında bilgilendirme, egzersiz, terapi ve hipnoz seçeneklerinden size en uygun olan tekniği seçebilirsiniz. Vajinusmus tedavisinde ağırlıklı olarak çatı kaslarını gevşetmeye yönelik egzersizler yapılır. Doğru egzersizlerle vücudunuzdaki kasları kontrol ederek istem dışı kasılmalardan kurtulabilirsiniz. 3-4 seanstan sonra vücudunuzu gevşer, kendinize ve bize olan güveniniz arttığı için tedavi süreci daha da hızlanır. 7-8 seansın sonundaysa tedavi süreciniz genellikle tamamlanmış olur. Sağlıklı bir cinsel hayata kavuşabilirsiniz. Böylece anne ve baba olma hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz."

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