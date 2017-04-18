Cinnet getiren kafe çalışanı patronunu öldürdü

Personel kurbanı patronun eşinin feryatları yürekleri dağladı

" Eşimi görmek istiyorum, evimin direği gitti"

Antalya'da bulaşıkçı kadınla tartışan personele müdahale eden kafe sahibi, 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü



ANTALYA - Antalya'da bir kafede bulaşıkçı kadın ile tartışan çalışan, araya girmeye çalışan patronunu 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayı duyan iş yeri sahibinin eşi sinir krizleri geçirdi.

Olay bugün saat 11 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki kafeteryada bir hafta önce aşçı olarak işe başlayan Veysel Acemoğlu, aynı iş yerindeki bulaşıkçılık yapan kadınla tartışmaya başladı. Mutfak bölümünde başlayan tartışma, müşteri bölümüne de gelince iş yeri sahibi evli ve iki çocuk babası 34 yaşındaki Mevlüt Yılmaz araya girerek çalışanları sakinleştirmek istedi. İddiaya göre, bu sırada sinirlenerek cinnet getiren Acemoğlu, Yılmaz'ı sırtından ve boynundan 5 kez bıçakla yaraladı. Acemoğlu, iş yerinin camını kırıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Çalışanlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları tüm müdahaleye rağmen Yılmaz, hayata tutunamadı. Cafe çalışanı bayan işçiler ise gözyaşlarına boğuldu. Mevlüt Yılmaz'ın eşi, Cennet Yılmaz ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Cennet Yılmaz, "'Evimin direği gitti,' 'Eşimi görmek istiyorum nerde', 'Nereye götürüyorsunuz, kesip parçalamayacaksınız', 'Nerede bu adam','Bırakın bende gideceğim" diyerek feryat etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Mevlüt Yılmaz'ın, kafeteryayı bir yıl önce açtığı ve çevredekiler tarafından hayırsever ve sevilen biri olduğu öğrenildi.