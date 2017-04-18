Cinnet Getiren Kafe Çalışanı Patronunu Öldürdü

Antalya'da bir kafede bulaşıkçı kadın ile tartışan çalışan, araya girmeye çalışan patronunu 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayı duyan iş yeri sahibinin eşi sinir krizleri geçirdi.



Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Kızılsaray Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe bir hafta önce başlayan soy ismi öğrenilemeyen Veysel isimli çalışan, bulaşıkçı kadın ile tartıştı. Tartışmayı duyan iş yeri sahibi Mevlüt Yılmaz (34) araya girmeye çalıştı. Bu sırada cinnet getiren çalışan, iş yerinde bulduğu bıçakla Mevlüt Yılmaz'a saldırdı. Yılmaz'ı biri boynundan olmak üzere 5 yerinden bıçaklayan Veysel isimli çalışan olay yerinden kaçtı.



Büyük paniğin yaşandığı iş yerinde çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan Mevlüt Yılmaz, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.



Olayı haber alan 2 çocuk babası Mevlüt Yılmaz'ın eşi Cennet Yılmaz, kocasının cesediyle karşılaşınca sinir krizi geçirdi. Ağlayıp feryat eden Cennet Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.



İş yerindeki güvenlik kameralarını izleyerek şahsın eşkalini belirleyen polis, kaçan saldırganın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı. - ANTALYA