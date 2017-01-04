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Cinnet Geçiren Şahıs, Annesi ile 3 Kardeşini Silahla Vurarak Öldürdü

Cinnet Geçiren Şahıs, Annesi ile 3 Kardeşini Silahla Vurarak Öldürdü

Trabzon'da, henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçiren şahıs, annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Cinnet Geçiren Şahıs, Annesi ile 3 Kardeşini Silahla Vurarak Öldürdü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün cinnet geçiren bir şahıs, annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.

ANNESİ VE ÜÇ KARDEŞİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İstanbul'dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali Ragıpoğlu, kardeşleri Ahmet Ragıpoğlu, Elmas Ragıpoğlu ve özürlü kardeşi Asuman Ragıpoğlu ile annesi Zehra Ragıpoğlu ile Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek hepsini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Ali Ragıpoğlu'nun güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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