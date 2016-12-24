Çinliler, Wayne Rooney'e Yıllık 43 Milyon Euro Önerdi

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın kaptanı Wayne Rooney'e rekor bir teklif geldiği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Çin Süper Ligi'nin en zengin ekibi Guangzhou Evergrande Taobao ve Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan Wayne Rooney'nin peşinde. Oyuncuya önerilen para ise haftalık 700 bin Sterlin, yıllık 43 milyon Euro.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCU OLACAK

Rooney eğer bu teklifi kabul ederse dünyanın en çok kazanan oyuncusu olacak. Ancak İngiliz basını, Kırmızı Şeytanlarla 248 golü bulunan yıldız oyuncunun, Manchester United'ın efsanesi Bobby Charlton'ın 249 gollük rekorunu yakalamak için sezon ortasında takımını bırakmak istemediğini yazdı. Fakat yıldız futbolcunun takımda yeterli süre alamadığı için gelecek sezon Çin'e gidebileceği öne sürüldü.