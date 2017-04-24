Çinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kızını Tanrıça İlan Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki popülaritesi düşerken, ABD federal hükümetinin resmi bir çalışanı olarak babasına Beyaz Saray'da danışmanlık yapan Ivanka Trump'ın Çin'deki popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Hayranlarının sayısı öylesine arttı ki Ivanka için 'Tanrıça' diyen bir site bile var.

ÇİNLİLER İVANKA'YA HAYRAN

Sputnik'in haberine göre; Ivanka Trump'ın Çinli hayranları, açılan yeni bir hayran sayfasında, 'Tanrıça Ivanka'ya övgüler diziyor. Kısa sürede 12 bin takipçiye ulaşan 'Tanrıça Ivanka' sayfasında, Ivanka Trump'a sevgisini ifade eden yüzlerce hayranın mesajları da yer alıyor.



IVANKA TRUMP ÇİN'İ MEST EDECEK HAREKETLERDE BULUNUYOR

Pekin'deki bir üniversitede görev yapan Hu Şingdou'ya göre, Ivanka Trump'ın Çin'deki popülerliğinin Çin'e yönelik 'sıcakkanlı' yaklaşımından kaynaklanıyor. "Çin'deki pek çok insan, Ivanka'yı Çin'e karşı sıcakkanlı tavırlarından dolayı çok seviyor" şeklinde konuşan Şingdou, buna referans olarak da Ivanka Trump'ın kızı Arabella'nın sosyal medyada paylaşılan videosunu gösterdi. Ivanka Trump tarafından paylaşılan videoda, Arabella Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için Çince şarkı söylüyor. ​Şingdou, "Bu, Çin kültürel milliyetçiliğini teşvik edici bir adımdı ve Çin kültürünün uluslararası toplumda önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi" ifadelerinde bulundu.



