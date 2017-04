Çinli Turistlerin Antik Kent İlgisi

SÜLEYMAN ELÇİN - Deniz, kum ve güneş turizmi dışında kültür, arkeolojik ve tarihi değerleri görmek için Türkiye'ye gelen Çinli turistler, Antalya'da Aspendos ve Perge antik kentlerine yoğun ilgi gösteriyor.



Dünyada her geçen gün turizm faaliyetlerini artıran Çinli turistler, yüzyıllardır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu'yu da son yıllarda turizm destinasyonları arasına ekledi. Deniz, kum ve güneş turizmi dışında kültür turları yapmayı seven Çinli turistler, İstanbul, Kapadokya ve Ege'nin yanı sıra Antalya'ya da ilgi gösteriyor. Çinli turistler, Antalya'da da Aspendos ve Perge antik kentlerini gezerek, bol bol fotoğraf çektiriyor.



Dünya turizminde önemi her geçen gün artan Çin'in turizm potansiyelinden yararlanmak isteyen Türkiye, 2016 yılında ülkeden gelen 167 bin 500 turist rakamını daha da üst seviyelere çıkarmak istiyor.



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de önemli bir turizm potansiyeli olduğunu, büyük nüfus içerisinde alım gücü belli bir seviyenin üstünde olan 100 milyondan fazla insan bulunduğunun tahmin edildiğini aktardı.



"Kültür turları yaparken çok fazla alışveriş de yapıyorlar"



Çinli turistlerin yakın destinasyonlara önem verdiğine işaret eden Ayık, şunları söyledi:



"Son dönemlerde uzak destinasyonlara da gitmeye başladılar. Dünya turizminde önemli yer almaya başladılar. Asya-Pasifik'teki turizm hareketi, 2016 yılında dünya turizminin yüzde 4'lük büyüme ortalamasını geçti. Bunda Çin'in de büyük bir payı var. Deniz, güneş ve kumdan ziyade, görme, gezme, tanıma öğretisinde gidiyorlar. Çinli turistler kültür turları yaparken çok fazla alışveriş de yapıyor. Çinli turistlere İstanbul ve Kapadokya'nın yanı sıra Antalya'nın da sunacağı önemli kültürel değerler var. Çin'e yönelik özel bir çalışma olursa Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında 1 milyon rakamını rahat bir şekilde görebiliriz. Hatta üstüne de çıkabiliriz."



Ayık, 2018'in Çin'de "Türkiye turizm yılı" ilan edildiğini ve bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.



Çin için özel turizm paketlerinin hazırlanması gerektiğine işaret eden Ayık, şöyle devam etti:



"Birkaç ülkeyi kapsayan özel paketler yapılabilir. Yunan adaları, Balkanlar, Gürcistan, Ermenistan, İran, Ukrayna ile olabilir. Bu şekilde kombin paketler yapılabilir. Bu komşu ülkelerle yapılacak özel anlaşmalarla Çinli turistler örneğin 5 gün Türkiye'de, diğer birer, ikişer günde başka bir ülkede olabilir ya da bir hafta Türkiye'yi bir hafta başka ülkeyi gezebilir. Özel paketler yapılırsa bu pazarı büyütebiliriz. Çok ciddi alım gücü olan Çinli misafirlerin belli marka tutkuları var. Türk ürünlerinin de Çin'de prestiji var. Oturup bu konuda kafa yormak lazım. Çalışmak, ona göre ürün dizayn etmek, ürün geliştirmek lazım."



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Türkiye'nin geçmişte 300 binli turist rakamlarını gördüğünü hatırlattı.



Çin'in kültür turlarına ağırlık veren bir turist profiline sahip olduğuna işaret eden Yağcı, "Çin, dünyanın en fazla turizm harcaması yapan ülkesi. Son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinin yanı sıra Avrupa ülkelerine de belli sayıda seyahat etmeye başladılar. Çin bizim için önemli bir pazar. Antalya'da kültürel anlamda ziyaret edebilecekleri çok ciddi değerlerimiz var. Çinli turistin daha fazla gelmesi için her türlü tanıtım çalışmasını yapmalıyız." diye konuştu.