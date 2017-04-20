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Çinli Şirketlerden Özbekistan'ın Kömürüne 90 Milyon Dolarlık Yatırım
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Çinli Şirketlerden Özbekistan'ın Kömürüne 90 Milyon Dolarlık Yatırım

Çinli China Coal Technology & Engineering Group Corp ve China Railway Tunnel Group'un Özbekistan'daki iki kömür ocağının modernizasyonunu için 90 milyon dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.

Çinli Şirketlerden Özbekistan'ın Kömürüne 90 Milyon Dolarlık Yatırım

Çinli China Coal Technology & Engineering Group Corp ve China Railway Tunnel Group'un Özbekistan'daki iki kömür ocağının modernizasyonunu için 90 milyon dolarlık yatırım yapacağı bildirildi.

Özbek Kömür İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Çinli şirketler, ülkenin Surhanderya vilayetindeki Şargun ve Baysun kömür ocaklarının modernizasyonu için 90 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Toplam modernizasyon bedeli 95 milyar dolar olarak belirlenen kömür ocaklarının 90 milyon dolarlık yatırım finansmanı Çin Eximbank ve kalan 5 milyar dolarlık bölümü ise Özbekistan tarafından karşılanacak.

Projenin tamamlanmasıyla söz konusu kömür ocaklarından yıllık ortalama 900 bin ton kömür üretilecek. Haziran ayında başlayacak modernizasyon projesinin 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Özbekistan'da kömür üretim sektörünün modernizasyonu kapsamında 2017-2021 yıllarında sektöre 690,5 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımlarla 2021'e kadar ülkede yıllık kömür üretiminin 11,67 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

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