ANTALYA'ya aileleriyle tatile gelen Çinli miniklerin dondurma keyfi gülümsetti



Antalya'da havanın ısınmasıyla birlikte dondurmaya talep de arttı. Kente tatile gelen Çinlilerin çocukları da Antalya'da dövme dondurmayla tanıştı. Dondurmacı önünde sıralanan minik Çinliler, değişik lezzetlerden dondurmayı birbirlerine de tattırdı. İlgi odağı olan Çinli minikler, tatilciler tarafından bol bol fotoğraflandı.



- Antalya