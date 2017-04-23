Çinli Dfsk İstanbul Auto Show'da

CARMEDYA.COM – Şahsuvaroğlu Grup güvencesiyle 2016 yılında Türkiye pazarına giriş yapan, Hafif Ticari ve Binek araçlar konusunda Çin'in en büyük ihracatçısı konumunda olan DFSK, 2017 İstanbul Auto Show Fuarı'nda 3. Salon 302 numaralı stantta Mini Maxi ve Mega Van modelleriyle yerini aldı.



DFSK Mini Maxi ve Mega Van araçlar; ABS, EBD, ESP ve çift hava yastığı standartları ile güvenliği ön planda tutuyor. Dual VVT teknolojisine sahip Euro 6 standartlarına uygun motora sahip araçlar Auto Show'da sergileniyor.



DFSK Mini Maxi, elektrikli motor yardımı ile çalışan Eletrikli Direksiyon sistemine, ayrıca 2,9 metre uzunluğunda kargo bölümüne sahip.