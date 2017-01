Çinli Cep Devinden Büyük Başarı!

Xiaomi'nin Hindistan'da satışa sunmaya başladığı yeni telefonu Redmi Note 4, geçen hafta tanıtılmasına rağmen çeyrek milyon satışa ulaştı.



Xiaomi'nin çok popüler Redmi Note serisinin son üyesi olan 5,5 inç'lik 1080p ekranlı telefon, Snapdragon 625 işlemci, 2GB veya 4GB RAM ile geliyor. Xiaomi'nin kendi web sitesinde ve satış ortağı Flipkart tarafından satılan telefonun üç farklı modeli bulunuyor. En uygun fiyatlı model 148 dolara satılırken, 4GB RAM ve 64GB depolamaya yer veren en iyi model, 190 dolara satışa sunuluyor.



Xiaomi, ilk günlerdeki kayda değer satış başarısının ardından şu tweet'i paylaştı:



"Güçleriniz bir araya geldi ve #RedmiNote4 rekor bir sürede harika bir iş başardı! Sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler, şimdi RT'ye tıklayın!"







With your powers combined, #RedmiNote4 achieved an amazing feat in record time! Thank you for your love & support, hit RT NOW!"pic.twitter.com/06Yw18IZwa



— mi India (@XiaomiIndia) 24 Ocak 2017



Bu arada Xiaomi'nin Nougat'a göz atmak isteyenler için bir önizleme yapısı yayınladığını belirtelim. Nougat yapısı yine MIUI 8'i temel alıyor ve Redmi Note 4'ün Snapdragon 625 işlemcili sürümü için sunuluyor. Cihazın global sürümü MediaTek Helio X20 işlemciyi kullanıyor ve bu modelin benzer bir önizleme sürümü alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor.