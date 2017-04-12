Çinli Bilim Adamları Telefonlardaki Isınma Problemini Çözdü

Telefonların şarjda ve uzun kullanımdan sonra ısınma problemine Çinli bilim insanlarından çözüm geldi. Çin'de geliştirilen teknoloji ile grafen bileşimli ve çelikten 100 ila 300 kat daha sağlam saydam plakalar telefonların ısınma problemini çözecek. Bir tür karbon bileşimi olan ve yüksek elektrik iletkenliği özelliği ile bilinen maddede, oda sıcaklığındaki elektronlar enerji kaybına ve ısı oluşumuna sebep vermeden iletkenlikte oldukça uzun mesafeleri kat edebiliyor. grafen esnek ve saydam olmasının yanı sıra bilinen en ince ve hafif malzeme. İlk kez 2004 yılında yalıtılabilen grafen, karbon atomunun bal peteği örülü yapılarından bir tanesine verilen isim. Çin'de pilot çalışmalarında başarı getiren deney sonucunda üretimine üç ay sonra geçilecek olan grafen filmlerle telefonlarda ısınma probleminin engellenmesi hedefleniyor. Şangay'da üretilecek plakalar aynı zamanda üretim maliyetlerini de yüzde otuz azaltacak. - Pekin