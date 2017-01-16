Çinli Baba Boşanacağı Karısına Araba Almak İçin Bebeğini Satışa Çıkardı

Çin'in doğusunda bulunan Linyi şehrinde bir baba, kucağındaki bebeği dondurucu havada potansiyel alıcıya satmak için beklerken kameraya takıldı. Polisin gözaltına aldığı baba beş aylık oğlunu 80.000 yuan (44.000 lira) karşılığında internet üzerinden bulduğu alıcıya satmak istediğini itiraf etti. 'iqilu.com'da yayınlanan videoda, soyadı Zhang olarak açıklanan zanlının 12 Ocak günü Jinyi Caddesi ile Linyi San Caddesi'nin kesiştiği yerde beklediği güvenlik kameralarınca görüntülendi. Gergin olduğu gözlenen Zhang'ın on dakikadan fazla bir süre beklediği kayıtlara yansıdı.

POLİSLER, GERGİN BABANIN BEBEĞE ZARAR VERECEĞİNDEN ŞÜPHELENDİ

Dondurucu soğuğa karşın yeteri kadar giydirilmeyen ve ağlamaya başlayan bebeğin, devriye görevini ifa deden polislerin dikkatini çektiği, hasta ruhlu babanın da görevli memurlarda şüphe uyandırdığı bildirildi. Adamın bebeğe zarar vermesinden endişe eden polisler babayı ve oğlunu karakola götürdü. Sorguya alınan Zhang, internet üzerinden bebeğini satışa çıkardığını itiraf etti. Sorumsuz baba, beş aylık bebeği için yetmiş bin ile seksen bin yuan arasında bir meblağ ödeyebileceğini kabul eden potansiyel alıcıyla iki caddenin kesiştiği noktada buluşmayı kararlaştırdıklarını anlattı.

KARISI, ARABA KARŞILIĞINDA BOŞANMAYI KABUL ETMİŞ

Baba Zhang polise verdiği ifadede karısından boşanmak istediğini, eşinin boşanmayı ancak kendisine bir araba alması şartıyla kabul ettiğini, bunun üzerine bebeğini satarak araba alacak parayı temin etmeyi planladığını dile getirdi. Sorumsuz baba, karısından boşanmadan evvel küçük bebeğine iyi bir yuva bulmayı umduğunu belirterek: "Çocuğunuz olduğunda boşanmak gerçekten zor bir iş." sözlerini dile getirdi. Zhang'ın insan ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandığını açıklayan polis soruşturmanın derinleştirileceğini belirtti.