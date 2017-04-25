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Çinli 2 Devi Türkiye'de Yatırıma İkna Etti
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Çinli 2 Devi Türkiye'de Yatırıma İkna Etti

Yabancı heyetlere "Neden İstanbul'a yatırım yapmalı?" sorusunun cevabı detaylı olarak anlatıldı.

Çinli 2 Devi Türkiye'de Yatırıma İkna Etti

Yabancı heyetlere "Neden İstanbul'a yatırım yapmalı?" sorusunun cevabı detaylı olarak anlatıldı. Bu görüşmeler meyvesini verdi ve Çin'den iki şirket Türkiye'de yatırım için düğmeye bastı.

Kaynak: Dunya.com

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