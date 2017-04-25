Çinli 2 Devi Türkiye'de Yatırıma İkna Etti
Yabancı heyetlere "Neden İstanbul'a yatırım yapmalı?" sorusunun cevabı detaylı olarak anlatıldı.
Yabancı heyetlere "Neden İstanbul'a yatırım yapmalı?" sorusunun cevabı detaylı olarak anlatıldı. Bu görüşmeler meyvesini verdi ve Çin'den iki şirket Türkiye'de yatırım için düğmeye bastı.
Kaynak: Dunya.com
-
Merkez Bankası: Ekonomik olarak yavaş yavaş toparlanacağız
-
Kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz! İşte detaylar
-
Sektörel güven endeksleri açıklandı
-
Bakan açıkladı! Kadın çalışanlar 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz
-
Merkez Bankası'yla ilgili önemli gelişme!
-
Bakan açıkladı! Vizesiz kalma 90 güne çıkıyor
-
İşte referandum sonrası yapılan çarpıcı anket! Yarın seçim olsa?