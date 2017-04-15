Fırça Sende etkinlikleri ile sanat dolu yolculuğa davetlisiniz!



Bilinen geçmişi 1000 yıl öncesine dayanan çini, eski zamanlarda topraktan yapılan kap, kacak, sürahi gibi eşyaların süslemesinde kullanılmış bir süsleme sanatıdır.Bizler Atölye Lobi'de evimizin baş köşesine koymak isteyeceğimiz 18.. yy'da Evani adı verilerek kap kacak süsleme workshop'unda buluşuyoruz.



Her katılımcı 1 adet çinili tabak yapacaktır.



Farklı desen çalışılabilir.İsterseniz duvarınıza asabilir, isterseniz sunum tabağı olarak kullanabilirsiniz.



Malzemeler katılım bedeline dahildir.



Etkinliğimiz 15 kişi ile sınırlıdır.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL



Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8



Başlangıç Saati : 16.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Çini Tabak



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır