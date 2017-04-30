Çini Atölyesi

Osmanlılardan günümüze kadar gelmiş geleneksel Türk sanatlarından biri olan Çini sanatı toprağın pişirildikten sonra şekil verilik tabak,vazo,sürahi vb gibi eşyalar üretilmesine olanak sağlayan bir el sanatıdır.

Çini Atölyesi

Osmanlılardan günümüze kadar gelmiş geleneksel Türk sanatlarından biri olan Çini sanatı toprağın pişirildikten sonra şekil verilik tabak,vazo,sürahi vb gibi eşyalar üretilmesine olanak sağlayan bir el sanatıdır. DoryanArt atölyesinde ki workshop ile teknik bilgileri öğrenerek evinizin baş köşesinde kullanmak isteyeceğiniz ürünler elde edecekseniz.

Her katılımcı 1 adet ürün çalışması yapacaktır.

Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Doryan Art Atölye

Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9

Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Çini Atölyesi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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