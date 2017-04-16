Osmanlılardan günümüze kadar gelmiş geleneksel Türk sanatlarından biri olan Çini sanatı toprağın pişirildikten sonra şekil verilik tabak,vazo,sürahi vb gibi eşyalar üretilmesine olanak sağlayan bir el sanatıdır. DoryanArt atölyesinde ki workshop ile teknik bilgileri öğrenerek evinizin baş köşesinde kullanmak isteyeceğiniz ürünler elde edecekseniz.



Her katılımcı 1 adet ürün çalışması yapacaktır.



Tüm malzemeler katılım bedeline dahildir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Doryan Art Atölye



Mekan Adresi : Mimar Sinan caddesi No: 2/A Zemin: 9



Başlangıç Saati : 17.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 17.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Çini Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır