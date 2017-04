Çingene Kızı"Nın Kayıp Parçaları İçin Girişim

ÖZKAN BEYER - Zeugma Antik Kenti'nde bulunduğu günden itibaren Gaziantep'in simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'ye kaçırılan parçalarının Türkiye'ye getirilmesi için girişimlerde bulunuldu.



Dağınık saçları, çıkık elmacık kemiği ve dolgun yüzüyle dikkati çeken "Çingene Kızı" mozaiği, 30 bin metrekarelik Zeugma Mozaik Müzesi'nin en önemli sanat eserleri arasında yer alıyor.



"Çingene Kızı" eseri, Zeugma Antik Kenti'nde ortaya çıkarıldığı günden bugüne adeta Gaziantep'in tanıtım yüzü oldu.



Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin bu önemli değerinin, kaçakçılar tarafından çalınarak satılan ve şu anda ABD'nin Ohio Eyaleti'ndeki Bowling Green Devlet Üniversitesinin Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilenen eksik parçalarının ait olduğu yere getirilmesi için girişimlerde bulundu.



Çalışmayla, "Çingene Kızı" mozaiğinin eksik parçalarına kavuşması ve böylece kentin turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin, alanında dünyanın en güçlü müzesi olduğunu belirtti.



Şahin, Fırat Nehri kıyısında kurulan Zeugma Antik Kenti'nin, dolayısıyla Gaziantep'in simgesi haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin, tarihi yerleşim birimindeki bir villanın yemek odasının tabanındaki birçok bölümü tahrip edilmiş mozaiğin parçası olduğunu anımsattı.



Üzerine düşen sütunun kaldırılmasıyla bulunan mozaiğin, Zeugma ve Gaziantep'in tanıtımına katkı sağladığına dikkati çeken Şahin, "Avrupa'nın simgesel olarak gördüğü Mona Lisası, bizim de Çingene Kızımız var. Tabloya baktığınız zaman Çingene Kızı'nın olduğu bölümün 4'te 3'ü yok. Çingene Kızı mozaiğinin geri kalan bölümü de ABD'de bir üniversitede. Buradan kaçıran kaçakçılar, ABD'de bunu üniversiteye satıyorlar. Onlar da bunu yer mozaiği olarak kullanıyor." diye konuştu.



"Lobi çalışması da başlatıldı"



Bunu öğrendikten sonra Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları nezdinde mozaikle ilgili girişimlerde bulunduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:



"Üniversiteden, bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için yardımcı olabileceklerini söylediler. Müze olmayınca biraz daha işimiz kolay oluyor. Bir de uluslararası hukuka göre zaten bunu bize göndermek zorundalar. Bir taraftan hukuki boyutu bir taraftan da işin karşılıklı diyalog boyutunu götürüyoruz. ONE Derneği çatısı altında Demet Sabancı ve ekibi, sivilden üniversiteyle iletişime geçiyor. Buraya getirilmesiyle ilgili lobi çalışmasını başlattılar. Bizler de bakanlıktan bakanlığa, yerelden yerele uluslararası hukuka uygun bir şekilde çalışmayı başlattık."



Uluslararası bir toplantı için ABD'ye giden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e de konuyu ilettiklerini belirten Şahin, "Kendisi de gerekli görüşmeleri yapacağını söyledi. İnanıyorum ki bu çalışmaların sonunda Çingene Kızı mozaiğinin devamı yuvasına dönecektir, kendi yuvasında yerini alacaktır, hak ettiği yeri alacaktır. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Şahin, Türkiye'nin pek çok tarihi eserinin eskiden yurt dışına kaçırıldığına dikkati çekerek, "Bizim birçok eserimiz Avrupa'nın, ABD'nin müzelerinde. ABD ve Avrupa'dan Anadolu'ya ait eserler getirilmiş olsa orada müze falan kalmayacak. Bu kadar çok hazinemiz, kültürel mirasımız maalesef orada. Artık toplum bilinçlendi, kültürel miras olduğunu, bizim için petrol, maden kadar değerli olduğu bilincine ulaştı. Bu eserlerin kıymetini biliyoruz. Çingene Kızı mozaiğinin geri kalan kısımları evine dönecektir." diye konuştu.