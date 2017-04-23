Çingene Baron

... Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Dekor: NİHAT KAHRAMAN Işık: TAHSİN ÇETİN Koreografi: N.BİLSEL DEMİRELLER Kostüm: NURSUN ÜNLÜ Orkestra Şefi: M.

Çingene Baron

...


Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Dekor: NİHAT KAHRAMAN


Işık: TAHSİN ÇETİN


Koreografi: N.BİLSEL DEMİRELLER


Kostüm: NURSUN ÜNLÜ


Orkestra Şefi: M.NEZİH SEÇKİN, ALESSANDRO CEDRONE


Sahneye Koyan: GÜRÇİL ÇELİKTAŞ


Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1559

7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Ankara Devlet Opera ve Balesi

Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Çingene Baron

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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