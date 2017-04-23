Çingene Baron
... Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Dekor: NİHAT KAHRAMAN Işık: TAHSİN ÇETİN Koreografi: N.BİLSEL DEMİRELLER Kostüm: NURSUN ÜNLÜ Orkestra Şefi: M.
...
Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Dekor: NİHAT KAHRAMAN
Işık: TAHSİN ÇETİN
Koreografi: N.BİLSEL DEMİRELLER
Kostüm: NURSUN ÜNLÜ
Orkestra Şefi: M.NEZİH SEÇKİN, ALESSANDRO CEDRONE
Sahneye Koyan: GÜRÇİL ÇELİKTAŞ
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1559
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Ankara Devlet Opera ve Balesi
Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20
Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Çingene Baron
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io