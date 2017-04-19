Çine Madranspor-Kuşadasıspor: 0-1

AYDIN'da oynanan baraj maçında Çine Madranspor'u 1-0 yenen Kuşadasıspor, bir sezon aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.



BAL 8'inci Grup'ta normal sezonu dokuzuncu sırada bititen Çine Madranspor ile Aydın Süper Amatör Lig'de grubunda ikinci olan Kuşadasıspor Adnan Menderes Stadı'nda karşı karşıya geldi.



İki takımdan yaklaşık 1500 futbolseverin izlediği müsabaka büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarıda daha etkili oynayan Kuşadası yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, ikinci yarıda toparlanan Çine Madranspor oyuna ağırlığını koydu. 68'inci dakikada Sertaç'ın ayağından bir penaltı kaçıran Çine Madraspor'u, 79'uncu dakikada Suat'ın kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.



Kuşadasıspor bu sonuçla önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de oynamaya hak kazanırken, Madranspor Süper Amatör Lig'e düştü. Bitiş düdüğünün ardından Kuşadalı yöneticiler orta yuvarlağa bayrak dikmek isteyince saha karıştı. Çineli futbolcularla Kuşadalı yönetici ve bazı oyuncuların kavgasını polis güçlükle önledi. Bu esnada Kuşadalı taraftarlar tribünden söktükleri koltukları sahaya attı. Olayların yatışmasından sonra Kuşadalı futbolcular, BAL'a çıkmanın mutluluğunu tribündeki taraftarlarıyla paylaştı.



- Aydın