Çine Çayı Bereket Saçıyor

Aydın'da havaların ısınması ile birlikte hafta sonunu Çine Çayı kenarında değerlendiren vatandaşlar hem pikniğin hem de balık tutmanın keyfini yaşıyor. Çaydan 3 kilo ağırlığında balık yakalayan İbrahim Biçer, "Fırsat buldukça hafta sonu Çine Çayı'na geliyoruz. Olta sallayan kişiler pek boş dönmüyor" dedi.



Aydın Efeler ilçesinde yaşadıklarını ve fırsat buldukça hafta sonlarını eşi Güler Biçer ile Çine Çayı kenarında geçirdiklerini belirten İbrahim Biçer, "Aydın'ın her mevsim ayrı bir güzelliği var. Yılın pek çok mevsimi dışarı çıkabiliyoruz. Aile olarak suya ve doğal ortama ve balığa tutkumuz var. Yıllardır hava müsait olduğunda buraya geliriz. Hem piknik yapıp hem de balık tutuyoruz. Elimiz boş döndüğümüz nadirdir. Bazen 3-4 kiloluk sarı balık bile yakalıyoruz" diyerek Çine Çayı'nın bereket saçtığını söyledi. - AYDIN