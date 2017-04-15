Cinayetten önce 'sosyal hizmetlerden geliyoruz' diyerek evi kontrol etmişler

Ölen şahsı bulmak için sosyal medyadan kadın profili hesap açıp, ağabeyi ile iletişime geçmişler



BURSA - Bursa'da bir döner ustasını yasak aşk yüzünden öldürdüğü iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. A.Ş.'ye yardım ettiği iddia edilen S.B., sosyal medyadan kadın profili ile sahte hesap açıp, öldürülen şahsın ağabeyine ulaşıp, ardından cinayetten bir kaç gün önce kardeşi ile birlikte sosyal hizmetlerden geliyoruz diye ölen kişinin evini kontrol ettikleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.Ş. (29), S.O.'ya 5 el ateş ederek öldürdü. Olayın ardından silahı ateşleyen A.Ş. ile cinayete yardım ve yataklık yapan ağabeyi A.Ş. ve Y.Ş. (33), Bursa, Denizli ve İzmir Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. A.Ş., A.Ş. ve S.B. tutuklanırken, 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Duruşmada daha önceki ifadesini tekrarlayan A.Ş., "Mayıs 2013 yılında S.O.'ya 10 bin lira borç vermiştim. 2015 yılında cezaevinden firar edince maddi yönden zor duruma düştüm. Durumu S.B'ye anlattım. Sosyal medyadan şahsı araştırdık ama bulamadık. S.B. daha sonra Bursa'ya gitti ve S.O.'yu bulduğunu söyledi. Onun evine gittiğimiz sırada eşi ve çocuğuyla birlikte geliyordu. Ben S.O.'dan para istedim. Oda bana, parayı vermeyeceğini söyleyerek küfür etti. Karıma da küfür edince dayanamayıp, 3-4 el ateş ettim. Bu işi plan kurarak yapmadım. Bu olay küfürden dolayı gerçekleşti" dedi.

"Sosyal yardımlaşma derneğinden gelmiş gibi yaparak evine girdim"

Diğer tutuklu sanık S.B. ise, "A.Ş. ile cezaevinde tanıştık. 2016 yılında A.Ş. bana S.Ö.'den bahsetti. Ben S.O.'nun ağabeyi E.O'ya ulaştım. Sosyal medyadan kendimi ona kız gibi tanıttım. Bana 2 tane küçük kız ile hastane önündeki fotoğrafı gönderdi. Hastane önünde E.O.'yu gördüm. Daha sonra E.O. otobüse binince ben de bindim. Takip edip, A.Ş. ile telefon görüşmesinde E.O'yu bulduğumu söyledim. A.Ş.'de bana 'büyük ihtimal S.O.'da onunla beraberdi' dedi. 18 Şubat sabahı E.O.'nun evine sosyal yardımlaşma derneğinden gelmiş gibi yaparak girmek aklıma geldi. Sabah alışveriş yaptım. Kardeşim ile birlikte E.O.'nun evine gittik. E.O.'nun eşine durum anlatınca içeriye girdik. Erzakları verdim. O sıra yardıma muhtaç olarak S.O.'nun ismini söylediler. Karşı binadaki alt katı gösterince oraya gittik. S.O.'yu bulduğum için sorular sordum. Bir süre sonra S.O'yu bulduğumu A.Ş.'ye söyledim. 23 Şubat günü A.Ş., S.O.'nun evine gitti. 15 dakika sonra silah sesleri duydum. Sonra A.Ş. araca geldi ve birlikte gittik. Bir süre sonra parayı vermeyince ayağından vurdum dedi. A.Ş.'yi Eskişehir'e bıraktım. 25 Şubat tarihinde Bursa'da dönerci ustası öldürüldü diye haber çıkmıştı. O zaman cinayet olduğunu anladım. Olaylar spontane gelişmiştir diye düşünüyorum. Ben mağdur oldum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Tahliyemi istiyorum"

A.Ş. ise, "S.O. ile eski eşim arasında bir şey olduğunu öğrendim. Aramızda geçimsizlik vardı. Bu dedikoduların ardından boşandık. Duruşma davasında A.Ş. ile eşimin ağabeyi arasında arbede yaşanmış. S.O.'nun A.Ş.'ye borçlu olduğundan haberim yoktu. Ben A.Ş.'yi azmettirmedim. Eski eşim beni 2 sokak ötemde oturuyor ve biriyle evlendi. Öldürme planlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" açıklamasını yaptı.

Öldürülen şahsın ağabeyi V.O. ise, "Z.T., kardeşime iftira attı. Onun yüzünden Denizli'yi terk ettik. Ancak her ne olduysa Bursa'da adresimizi bulmuşlar. Eşim bana sosyal hizmetlerden gelip, kardeşimi sorduklarını söyledi. Yaptığım araştırmalarda sosyal hizmetlerden böyle bir faaliyetin olmadığını tespit ettim. Kardeşimin kimseye borcu yoktur. 10 bin liralık bir borç için şehri terk etmeyiz. Sanıklardan şikayetçiyim" açıklamasını yaptı.

Mahkeme heyeti A.Ş., A.Ş. ve S.B.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(AF-MŞ)