Cinayetle Biten Kavgayla İlgili 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Cinayetle biten kavgayla ilgili 4 kişi adliyeye sevk edildi



SAMSUN - Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucunda Hakan Çelik kafasından, evinin balkonunda bulunduğu ileri sürülen Bayram Ali Kaygusuz ise göğsünden vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Ali Kaygusuz hayatını kaybederken, kafasından vurulan Hakan Çelik'in ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Ö.Ç.ve R.Ç.gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.