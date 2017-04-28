Cinayetle Biten Kavgayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Hakan Çelik (34) kafasından, evinin balkonunda bulunduğu ileri sürülen Bayram Ali Kaygusuz (24) ise göğsünden vurularak ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Ali Kaygusuz hayatını kaybederken, kafasından vurulan Hakan Çelik'in ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili olayda tüfekle ateş ettiği iddia edilen Ö.Ç. (32) ile yine olayda tüfekle ateş ettiği iddia edilen ölenin kardeşi S.K.(22) ile M.S. (25) ve R.Ç.'yi (24) gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.S. ve R.Ç. serbest bırakılırken, Ö.Ç. ve S.K. ile tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.Ç. ve S.K. akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN