Cinayetin Nedeni Düşen Tüpün Çıkardığı Ses İddiası

ANTALYA'da geçen Kurban Bayramı'nda nişanlısıyla piknik dönüşü tartıştığı Orhan Tezcan'ı pompalı tüfekle öldüren 29 yaşındaki Sabri Ş. hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Sabri Ş., olay günü elinden düşürdüğü tüpün çıkardığı sesten rahatsız olan 7-8 kişinin kendisine saldırdığını ileri sürdü.



Antalya'nın Lara sahilinde ölümle sonuçlanan kavga, geçen 14 Eylül gecesi Kurban Bayramının üçüncü günü saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Kurban etiyle mangal yapmak için gece yarısı Lara sahiline giden Sabri Ş. ile nişanlısı Derya Ş. arasında, iddiaya göre tartışma çıktı. Sabri Ş.'nin küfür edip nişanlısını tartaklamasına, bayram tatili için ailesiyle geldiği sahilde çadır kuran Serkan Tezcan müdahale etti. Taraflar arasında çıkan tartışmaya, Serkan Tezcan'ın yakınları da katıldı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri Ş., aracın arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle Orhan Tezcan'a ateş açtı. Sabri Ş., ardından nişanlısını da yanına alarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Nişanlı çift, sabaha karşı Güzeloba Mahallesi'nde otomobilin içinde yakalandı. Araçta yapılan aramada suçta kullanılan pompalı av tüfeği ele geçirildi. Sırtından yaralanan Orhan Tezcan ise hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra Sabri Ş. tutuklanırken, Derya Ş. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sabri Ş. hakkında kasten insan öldürmek, nişanlısı Derya Ş. hakkında ise iştirak suçundan ömür boyu hapis istemiyle Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Sabri Ş., mahkemedeki savunmasında olay gününü şöyle anlattı:



"Piknik dönüşü eşyaları otomobilimize götürürken piknik tüpü elimden düştü. Tüpü araca koyarken tekrar düşüp ses çıkarınca sinirlenip tekme attım. Bunun üzerine bir kişi bana 'Ne bağırıyorsun gece gece' diyerek bağırdı. Sonra 2 kişi bana saldırdı. Biri yumruk, diğeri tekme attı. Ardından iki kişi daha geldi. 4 kişi beni dövmeye başladı. Bir kişi beni araca bindirip 'Çabuk kaç buradan' dedi. Fakat nişanlım Derya aracın içinde yoktu. Derya'yı almak için dışarı çıktığımda bir kadınla bir erkek Derya'yı dövüyordu. Nişanlımı kurtarmak isterken bana tekrar saldırdılar. Bunun üzerine aracın arka kapısını açıp içine atladım. Saldırıyı defetmek için silahı aldım. Arbede sırasında silah patladı. Kimseyi öldürme kastım olmadı."



Tutuksuz yargılanan Derya Ş. ise nişanlısına saldıran kalabalığı görünce araçtan çıktığını ve kendisinin de darp edildiğini belirterek, "Sabri'yi çekiştirdikleri esnada silah patladı" dedi.



Sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



- Antalya