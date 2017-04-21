Cinayete Tek Celsede Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

ADANA'da 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Songül Erçil'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanmasına başlanan 37 yaşındaki Fatih Karaman, savunmasında genç kadının milli duygularına hakaret ederek kendisini tahrik ettiğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, Karaman'ı 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ilk celsede indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.



Adana'da çöp arıtma ve ayrıştırma tesislerinde geçen ocak ayında kadın bacağı bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, tonlarca çöpün içinde aramalar yapıldı. Bu aramalar sonucunda bir de sol kol bulan polis, çöpleri ayrıştırıp inceledi. Çöplerin Sucuzade Mahallesi Obalar Caddesi'nden toplandığı belirlenince, bölgedeki otel ve pansiyonları araştırdı.



Kasaplar Çarşındaki bir pansiyonda yalnız yaşayan Songül Erçil'den bir haftadır haber alınamadığını öğrenen polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek genç kadının en son 30071 sokakta görüldüğünü belirledi. Sokakta bulunan bir kahvehanede çalışan Fatih Karaman'ın olaydan sonra Uşak'a gittiğini öğrenince, teknik takip başlattı ve Adana'ya dönüşte otogarda gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden ve olayı detaylarıyla anlatan Karaman, tutuklandı.



ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İÇMEYE DEVAM ETMİŞ



Fatih Karaman, Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Taciz ve tecavüz iddialarını kabul etmediğini söyleyen Karaman, savunmasında şunları söyledi:



"Ben askerliğimi Hakkari Çukurca'da yaptım. Milletime dil uzatıldığında hemen cevabını veririm. Olay günü adını sonradan öğrendiğim Songül Erçil, kahveye geldi. Uyuşturucu kullanmak istediğini söyledi. İlk başta müsaade etmedim, ancak ısrar edince izin verdim. Uyuşturucu kullanırken televizyonda şehit haberleri geçmeye başladı. 'Allah rahmet, eylesin kalanlara Allah yardım etsin' diye dua ettim. Bu sırada Songül, küfür ederek 'boşuna mücadele ediyorsunuz' dedi. Ben buna tepki gösterince tartışmaya başladık. Kollarından tutarak kahvenin dışına çıkarmaya çalıştığım sırada tekrar küfür etti. Boğazına sarıldım 10 dakika kadar sıktım. Nabzını kontrol ettim öldüğünü anlayınca cesedi bıraktım içkimi içmeye devam ettim. Yaklaşık 1 saat sonra cesedi tuvalete götürdüm. 3 bıçakla parçalara ayırıp farklı çuvallara koyduktan sonra çöpe attım. Pişmanım."



Songül Erçil'in ağabeyi Oğuzhan Erçil ise kız kardeşini uyuşturucuya eski kocasının alıştırdığını öne sürerek, "Kız kardeşim çok iyi saf temiz bir insandı. Bu adam kız kardeşime tecavüz edip, olay anlaşılmasın diye parçalara ayırmıştır. Şikayetçiyim" dedi.



Duruşma savcısı, araştırılmasını istediği bir konunun kalmadığını belirterek mütalaasını verdi. Savcı, Karaman'ın cinsel istismara bulunmaya çalıştığını, genç kadının direnmesi sonucu duyduğu öfke nedeniyle cinayeti işlediğini belirterek canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.



ATALAY FİLİZ'İ ÖRNEK GÖSTERDİ



Son sözü sorulan Karaman, savcının mütalaasına tepki göstererek, "Savcı, sanki benimle olay yerindeymiş gibi anlattı. Olayı ben açığa çıkardım. Söyledikleri kanıma dokunduğu için böyle hareket ettim. Farklı bir niyetim olsaydı Atalay Filiz gibi başkalarını da öldürüp kaçabilirdim" dedi.



Mahkeme heyeti, Fatih Karaman'ı canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken herhangi bir ceza indirimi uygulamadı.







. - Adana