Cinayet Zanlısı Uzman Çavuş Tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra baldızı ve kayınvalidesini öldüren uzman çavuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kartepe Ataevler Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde 16 Ocak'ta gerçekleşen olayda Uzman Çavuş olarak Trabzon'un Tonya ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Alper D. isimli şahıs, ayrılma aşamasında olan ve annesi Nurhan Yakıcı'nın evinde ikamet eden eşi Aynur D. ile tartışmış, ardından, silahını çekerek, baldızı Aysun Bozcan (32) ile kayınvalidesi Nurhan Yaktı'yı (51) öldürürken, 9 yaşındaki kızı Fundanur Bozcan'ı da yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Olayın ardından her yerde aranan Alper D. cuma günü Adana Kozan Adliyesi'ne silahı ile birlikte teslim olmuştu. Teslim olan Alper D., sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Sorgusu tamamlanarak Kocaeli Adliyesi'ne getirilen cinayet zanlısı, adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ