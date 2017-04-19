Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Aksaray'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Bayram K, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Coğlaki Mahallesi'nde, 2 gün önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen ve sopaların da kullanıldığı olayda, Bayram K. yanında bulunan tabancayla Adıgüzel Aygün'ü (42) ateş ederek yaralamıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aygün, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Bayram K, Gülağaç ilçesinde bağlı Saratlı beldesinde jandarma ekiplerine teslim olmuştu. Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı.