Cinayet Zanlısı Saklandığı Banyo Dolabında Yakalandı

Söke ilçesinde hakkında cinayete karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan kişi, jandarma operasyonuyla evinin banyosundaki dolapta bulundu.



Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2005'te A.S'nin öldürülmesi olayına karıştığı, 2014 yılında da 9 kişiyi basit şekilde yaraladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan F.B'nin yerini tespit etti.



Ekipler, F.B'nin evine yaptığı operasyonda zanlıyı, evinin banyosundaki dolabın içinde yakaladı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.B. tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine gönderildi.