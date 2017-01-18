Cinayet Zanlısı Sahte Kimlikle Yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 17 yıldır aranan cinayet zanlısı, jandarma ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.



Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susanoğlu beldesindeki bir sitede, durumundan şüphelendiği şahsı incelemeye aldı. Jandarma ekiplerine üzerinde kendi resmi bulunan U.K.K. adına kayıtlı sahte nüfus cüzdanını gösteren şüpheliyle ilgili yapılan araştırmada, zanlının Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürmek' suçundan aranan 17 yıldır aranan M.K. olduğu anlaşıldı.



Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. - MERSİN