Cinayet Zanlısı Lokantada Yemek Yerken Yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan kavgada kavgayı ayırmaya gelen bir kişiyi bıçaklayarak öldüren ve firar eden 43 yaşındaki F.H. Düzce Polisi tarafından lokantada yemek yerken yakalandı.



Alınan bilgilere göre, 19 Kasım 2016 gecesi Hendek ilçesi Çukurhan Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren Hikmet Gürgen bu sırada bıçaklandı. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hikmet Gürgen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı ise olay sonrasında firar etti.



Zanlının Düzce'de olabileceği ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Uzun süren takip sonucunda kasten adam öldürme suçundan aranan F.H. Şerefiye Mahallesi'nde bir lokantada yemek yerken yakalandı. Yakalanan zanlının üzerinden ruhsatsız bir silah ve silaha ait 4 adet fişek ile Yaşar Serhat Ünal adına kayıtlı sahte kimlik ele geçirildi. Şahsın 9 ayrı suçtan da arandığı belirlendi. Zanlı Emniyette yapılan sorgunun ardından Sakarya polisine teslim edildi. - DÜZCE