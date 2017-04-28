Cinayet Şüphelisi Tedavisinden Sonra Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Nuran Soydinç'i boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen ve ardından da intihar girişiminde bulunan şahıs hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde 18 Nisan akşamı 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Nuran Soydinç, oturduğu apartmanın en üst katındaki merdiven boşluğunda boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Olaydan sonra kaçan ve kendi boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Hidayet Ö. (46) ise polis tarafından yakalanarak Manavgat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.



Tedavisi tamamlanan Hidayet Ö. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA