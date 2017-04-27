Cinayet Şüphelisi Tedavisinden Sonra Tutuklandı

– ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde 9 gün önce 2 çocuk annesi 45 yaşındaki Nuran Soydinç'i boğazını keserek öldüren, ardından da intihar girişiminde bulunan 46 yaşındaki Hidayet Ö., hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.



Manavgat Yayla Mahallesi Işıklar Caddesi'nde 18 Nisan akşamı Nuran Soydinç, oturduğu 3 katlı apartmanın en üst katındaki merdiven boşluğunda boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Olaydan sonra kaçan ve kendi boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Hidayet Ö. ise Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Tedavisi tamamlanan Hidayet Ö.'nün polis tarafından alınan ifadesinde Nuran Soydinç'i öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Taburcu edilen ve polis merkezinde işlemleri tamamlanan Hidayet Ö., 25 Nisan'da savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hidayet Ö. tutuklandı.



- Antalya