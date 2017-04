Cinayet şüphelisi koca aranıyor

Öldürülen kadının ailesi, "Suçluların yakalanmasını istiyoruz"



BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde evinde başından vurularak öldürülen Pınar Ç.'nin ailesi, adalete güvendiklerini söyleyerek, cinayet şüphelisi koca Ümit Ç. ile diğer şüphelilerin de yakalanmasını istedi.

Olay, iki hafta önce Altınoluk Mahallesi'nde yaşandı. Pınar-Ümit Ç. çiftinin oturduğu Altınoluk Mahallesi'ndeki evden iki hafta önce saat 10.00 sıralarında bir kez silah sesi duyulmuş ve kısa süre sonra evden ayrılan Ümit Ç., otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmıştı. Silah sesi üzerine komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermiş ve olay yerine gelen ve kapıyı kırarak içeri giren jandarma, yatak odasında Pınar Ç.'yi başından vurulmuş ölü halde bulmuştu. Genç kadının cesedi, ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiş ve sonrasında toprağa verilmişti. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme kapsamında, cinayet şüphelisi Ümit Ç.'nin olay yerinden kaçarken kullandığı otomobil, kısa sürede terk edilmiş olarak bulundu. Ümit Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, Pınar Ç.'nin ailesi, güvenlik güçlerinin Ümit Ç. ile varsa diğer zanlıların yakalanmasını istedi. Basın mensuplarına konuşan aile mensupları, adalete güvendiklerini ve Ümit Ç.'nin ailesinden de şüphelendiklerini ifade etti.

Pınar Ç.'nin babası Mustafa Arslan, daha önce kızının eşi tarafından darp edildiğini ve bu nedenle bir süre ayrı yaşadıktan sonra, Altınoluk'taki evlerine taşındıklarını belirtti. Taşındıkları evde birkaç gün sonra acı haberi aldıklarını söyleyen Arslan, "16 gün önce benim kızım Altınoluk'ta katledildi. 2 ay önce benim kızım ile damadım arasında bir sıkıntı oldu. Ailesiyle birlikte benim kızımı darp ettiler. Sonra beni çağırıp 'kızını al' dediler. Ben de gidip evime getirdim. Aradan 2 ay geçmesinin ardından araya birilerini koyup barışmak istediler. Bunların bir bebeği var; yuvaları perişan olmasın, dağılmasın diye büyüklerimize de sorup uygun gördük. Oturduk, konuştuk; ikisi de konuştu anlaştılar. Sonra Ümit Ç. iki gün çocuğunu da alıp bize geldi. İki gün benim evimde kaldı. Çoluğumun çocuğumun yanında ağladı, sızladı 'lütfen beni affedin, eşimi seviyorum. Bundan sonra sadece ben ve çocuklarım var' dedi. Sonra biz de boşanma davasından vazgeçtik. Altınoluk'a yerleştiler. Hatta ailesi izin vermediği için eski evden eşyalarını da almadılar ve Altınoluk'ta eşyalı bir ev tuttular. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra jandarmalar geldi ve bana kızımın öldürüldüğünü söylediler. Sonra Altınoluk'a gittiğimde gördüm ki çocuğumun kafasına bir tane mermi sıkmışlar, 1 tane de başucuna koymuşlar. Çocuğumun her tarafı morluk içindeydi. Benim düşünceme göre çocuğuma işkence yapmışlar. Ben ailenin hepsinden şüpheleniyorum. Hepsinin beraber yapmış olabileceğini düşünüyorum. Adalete güvenim tam. İstediğim, zanlının bir an önce yakalanarak olayın tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve kızımın mezarında rahat yatabilmesi" dedi.

Amca Hayrettin Arslan da, zanlıların yakalanması için biraz daha çaba istediğini vurgulayarak, "16 gün önce katledilen kızımız Pınar Ç. demek istemiyorum, Pınar Arslan kızımızın katillerinin yakalanması için herkesten biraz daha çaba istiyorum, lütfen. Bu katilin yakalanmasını ve gereğini yapılmasını; yanında bazı şüpheliler varsa bunların araştırılmasını ve icabının yapılmasını istiyorum. Bu evlerin yıkılması; annesi, babası bu kadar ıstırap çekmeyi hak etmiyordu. Biz tamamen bu ailenin kurulması, çocukların yetim büyümemesi için çaba gösterdik. Ama kızımızı öldürdüler. Suçluların cezalarını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.

Konuşurken gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta zorlanan anne Hamide Arslan ise, kızının katillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesini ve cezalarını çekmesini istediğini söyledi. Arslan, "Bizi kandırıp kızımızı götürdüler. Pınarım gitti, başka Pınarlar ölmesin" ifadelerini kullandı.