Cinayet Şüphelisi 2 Yıl Sonra Yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 2 yıl önce 2 kişinin öldürüldüğü olay ile ilgili aranan Höccet Topaç, yakalandı.



Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde 12 Aralık 2014 gecesi yüzleri maskeli kişiler bir birahaneye pompalı tüfeklerle saldırı düzenledi. Açılan ateşle Ergün Kocaman ile Erkan Koca öldü, 2 kişi de yaralandı. Polis, olaydan 20 gün sonra saldırganlardan sahte para ve kalpazanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden firar ettiği belirlenen Tuncay Muş'u Adana'da saldırıdan yakaladı. Cinayetlerin faillerden olduğu gerekçesiyle aranan Höccet Topaç'ın Çerkezköy'e geldiği bilgisini alan Kapaklı ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece karayollarında önlem aldı. Zanlı Topaç, Barbaros Caddesi'nde içinde bulunduğu aracın içinde yakalandı. Topaç'ın üzerinde kardeşine ait kimlik çıktı. Polisteki soruşturmasında İstanbul'da kundaklama, silahla tehdit gibi birçok olaya da karıştığı da tespit edilen Höccet Topaç, adliyeye sevk edildi.



- Tekirdağ